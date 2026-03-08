Açık 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.03.2026 20:46

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec kentinde mühimmat düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın, Sivil Savunma Sözcüsüne dayandırdığı haberde, Harec kentindeki bir bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düştüğü aktarıldı.

Olayda Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bangladeş vatandaşı 12 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, bölgede ayrıca maddi hasarın oluştuğu kaydedildi.

Haberde, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı girişimlerinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Mühimmatın menşei ve türüne dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:06
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
21:06
Ordu'da eğitime kar engeli
21:04
İran: ABD'nin saldırı düzenlediği fırkateynde 104 asker hayatını kaybetti
21:05
Lübnan Dışişleri Bakanı: Hizbullah, Lübnan'ı hiçbir ilgisi olmayan bir savaşa sürükledi
20:43
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü
20:10
Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ