Açık 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.03.2026 20:25

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye düzenlediği hava saldırılarında 6'sı aynı aileden olmak üzere 7 kişi öldü.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Nebatiye vilayetine bağlı Duvayr beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Sur kentindeki Ayta Şab beldesine düzenlediği hava saldırısında ise 1 kişi öldü.

Böylece NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'a yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:19
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
21:06
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
21:06
Ordu'da eğitime kar engeli
21:04
İran: ABD'nin saldırı düzenlediği fırkateynde 104 asker hayatını kaybetti
20:51
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı
21:05
Lübnan Dışişleri Bakanı: Hizbullah, Lübnan'ı hiçbir ilgisi olmayan bir savaşa sürükledi
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ