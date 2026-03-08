Açık 3.9ºC Ankara
AA 08.03.2026 21:00

İran: ABD'nin saldırı düzenlediği fırkateynde 104 asker hayatını kaybetti

İran, Sri Lanka yakınlarında seyir halindeyken “ABD tarafından 4 Mart'ta saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 askerinin hayatını kaybettiğini” duyurdu.

İran Devlet Televizyonu’na göre, İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili bilgilendirmede bulundu.

İran Ordusu, Milan 2026 tatbikatı kapsamında Hindistan’a giden ve dönüş yolunda ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı tarafından batırılan “IRIS Dena” fırkateyninin “vahşi bir saldırıya” maruz kaldığını belirterek, “ABD tarafından saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybederken 20 askerin akıbeti henüz tespit edilemedi.” açıklamasında bulundu.

“IRIS Dena” fırkateyninde toplam 136 mürettebatın bulunduğunu belirten İran Ordusu, 32 personelin yaralı olarak sağ kurtulduğunu belirtti.

ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı, 4 Mart'ta İran Donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateynini Sri Lanka açıklarında batırmıştı.

