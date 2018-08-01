Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların yarın ve cuma günü şiddetini artıracağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede perşembe ve cuma günleri görülecek yağışların, 48 saatlik süre zarfında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak bazı il ve ilçelerde toplamda metrekareye 100-200 kilogram yağış bırakacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA