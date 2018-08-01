  • 01 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

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Rize’de heyelan: 3 kişi son anda kurtuldu

Rize'de etkisini artıran yağmur nedeniyle Çamlıhemşin'de heyelan meydana geldi. Heyelan yaşandığı anda bölgeden geçen 3 kişi heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Rizede heyelan: 3 kişi son anda kurtuldu

Rize genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmurun toprak kayması ve su baskınlarına neden olduğu belirtildi.

Etkisini artıran yağmur nedeniyle Çamlıhemşin ilçesi Palovit Şelalesi bölgesinde heyelan meydana geldiği, heyelanın yaşandığı anda bölgeden geçen 3 kişinin son anda heyelan altında kalmaktan kurtulduğu, bölgeye jandarma ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

Heyelandan kurtulanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, yolun trafiğe kapalı bulunduğu ve yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: rize, heyelan
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