  • 28 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ağrı terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ağrı terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı Doğubayazıt’ta yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonda,2 AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirildi.

 


 

Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 2 sığınakta, kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 5 şarjör, fişek ve yaşam malzemesi imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ağrı, Doğubayazıt, Bingöl, Türk Silahlı Kuvvetleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER