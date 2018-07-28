Ağrı terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı Doğubayazıt’ta yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonda,2 AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirildi.

Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir.https://t.co/RrVjlfHeu2 pic.twitter.com/hZzaS1Z5vI — TSK (@TSKGnkur) 28 Temmuz 2018

Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 2 sığınakta, kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 5 şarjör, fişek ve yaşam malzemesi imha edildi.

Kaynak: TRT Haber