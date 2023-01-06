Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle dere, çay ve barajlar dondu.

Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve zaman zaman çok bulutlu geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı da görülecek.