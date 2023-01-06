Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya Gaz Sahası'nda yeni adım
Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) , gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ deniz tabanına başarıyla yerleştirildi.
Paylaşımda "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım" sözleri yer aldı.
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