Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da "Almanak" operasyonunda 22 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'da kapkaç, gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik, "Almanak" adıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık, gasp ve kapkaç suç grubuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Gözaltına alınan zanlılardan birinin 25 yıl, 3'ünün 10 yılın üzerinde hapis cezası, 1'inin de cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Diyarbakır Hırsızlık
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