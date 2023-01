Ağrı Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ile kuruluş çalışmaları devam eden Doğubayazıt Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Üs bölgesinde nöbet tutan askerlerle sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, terörle mücadelede önemli mesafe katettiklerini söyledi.

Buranın artık güvenli bir bölge olduğunu belirten Vali Varol, Ağrı Dağı'nın eteklerinde kurulan üs bölgesi hakkında bilgi verdi.

"Ağrı dağı etekleri çok kritik, çok önemli"

İnşaatı tamamlanan Doğubayazıt Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi'nde güvenlik güçlerinin görevlerini icra ettiklerini belirten Varol, şunları söyledi:

"Bu üs bölgesi, bizim için çok önemli. Hemen arkamızda Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz. Ağrı Dağı'nın eteğindeyiz. Önemli bir rakımdayız. Hemen aşağı tarafta çok eski kadimden beri burada olan Güngören köyümüz var. Bu bölge, geçmişte özellikle terörle mücadele anlamında çok kritik olarak kabul edilen bir bölge. Böyle bir noktada bizim bir güvenlik birimimizin olması gerçekten çok kritik. Bu üs bölgesi tamamlandığında özellikle Ağrı Dağı eteğinde ve çevresinde oluşturmaya çalıştığımız güvenlik konseptinin önemli bir bölümü de tamamlamış olacak ve halkımızın tamamen hedeflediğimiz yüzde 100 güvenliğe, özellikle terörün etkilerinden kurtulmalarına vesile olacak çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız.

Terörle mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdiğimizde, özellikle ilimiz için baktığımızda tamamen huzurun hakim olduğunu görüyoruz. Şu an bulunduğumuz nokta belki yıllar öncesinde şu an yaptıklarımızı yapmak, buralarda bulunmak; çok daha zordu. Fakat bugün herhangi bir kaygımız, sıkıntımız yok. Hedefimiz Sayın Bakanımızın da her zaman ifade ettiği gibi Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında sınırlarımız içerisinde bir tane bile terörist unsur bırakmamak. Bu hedef doğrultusunda kendi alanımızla çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Bu modüller üs bölgesi çok yakın zamanda inanıyorum ki bölgedeki turizm hareketliliğine ve yaylacılara asayiş hizmeti verecek bir hale gelecek."

"Çok hızlı kurabilen bir üst bölgesi"

Ağrı Dağı'nın 2100 rakımına kurulan Doğubayazıt Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi’nin ASELSAN tarafından geliştirildiğini anlatan Vali Varol, "ASELSAN'ın geliştirmiş olduğu ihtiyaca göre genişletilip, daraltılabilen, çok hızlı bir şekilde kurulabilen bir üs bölgesi. İçerisi, burada görev yapacak personelin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek donanım mevcut. Aynı zamanda her türlü modern teknoloji ile de desteklenen bir üs bölgesi. İlimizde ilk olarak burada kuruldu. Birkaç tane teknolojik donanımın kurulumu devam ediyor. Bunlar da tamamlandığında bitecek. Dediğim gibi; belki burası terörle mücadele amacıyla yapılmış olsa da önümüzdeki birkaç sene içerisinde aynı zamanda bu bölgede Ağrı Dağı'nı görmeye gelen turistlere, buradaki yaylalardan faydalanan vatandaşlarımıza asayiş hizmeti sunan bir hale gelecektir" diye konuştu.