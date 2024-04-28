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Gündem
AA 28.04.2024 10:43

19. İstanbul Yarı Maratonu'nun kazananları belli oldu

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Faslı Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat kazandı.

19. İstanbul Yarı Maratonu'nun kazananları belli oldu

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