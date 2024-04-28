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Gündem
TRT Haber 28.04.2024 10:42

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

 

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