Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.