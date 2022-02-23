İl Jandarma Komutanlığı'nca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı için yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gönen'de bir bölgeye operasyon yapıldı.

İzinsiz kazı yapıldığı öne sürülen bölgede jeneratör, kırıcı delici ve 9 kazı malzemesi ele geçirildi.

Bölgede yakalanan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.