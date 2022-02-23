Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gönen'de izinsiz kazı operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı için yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gönen'de bir bölgeye operasyon yapıldı.
İzinsiz kazı yapıldığı öne sürülen bölgede jeneratör, kırıcı delici ve 9 kazı malzemesi ele geçirildi.
Bölgede yakalanan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir Kaçak Kazı Tarihi Eser
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