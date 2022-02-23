Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te ticaret merkezinin çatısında biriken kar kütlesi, bir kafenin tentesinin üzerine düştü. Yaşanan olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki ticaret merkezinin çatısında biriken kar yığınları, bir kafenin tentesinin çatısına düştü.
Bu sırada kafede bulunan kişi, kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu çöken çatı ve kar yığınlarının altında kalarak yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çatıda biriken karlar itfaiye ekiplerince temizlenirken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bitlis
Son Haberler
- 19:28
- 19:15
- 19:00
- 19:04
- 19:26
Sıradaki Haber
Manisa'da kaçakçılık operasyonu: 230 bin makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz