Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da kaçakçılık operasyonu: 230 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen 230 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulan makaronların sevk edildiği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.
N.P. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramalarda 230 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Manisa Kaçakçılık Makaron
Son Haberler
- 19:28
- 19:15
- 19:00
- 19:04
- 19:26
Sıradaki Haber
Bingöl'de çığ: Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz