Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de çığ: Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisindeki 3 noktada çığ meydana geldi.
Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 84. Şube Şefliği ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Bingöl Çığ Kar Yağışı
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