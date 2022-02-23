Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinde Mersin çevresinden başlayarak akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Yağışların bin 500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması, zamanla yerde kar örtüsü oluşması bekleniyor.

Açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.