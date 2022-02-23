Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta, boya ve kimyasal maddeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerindeki yangının ardından Güngören Belediyesi ekipleri, binadan örnekler alarak inceleme yaptı.

İnceleme sonucunda bina için yıkım kararı alındı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ve polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken binanın çevresine şerit çekildi.

Yangının çıktığı bina, daha sonra iş makinesiyle yıkılmaya başlandı.

Ne olmuştu?

Güngören'deki iş yerinde 11 Şubat'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti. Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanmıştı.