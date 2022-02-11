Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üreten 5 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tekstil atölyesindeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

İstanbul Valiliği, olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 çalışanın çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın nedeniyle bölgeye gelen çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de önlem aldı.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan binada, ağır hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Güngören Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokak'taki tekstil imalathanesinde yangın ihbarı alındığı hatırlatıldı.

İmalatta kullanılan yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın sebebiyle olay yerine ivedilikle güvenlik, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimizce çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, yangının söndürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 iş yeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Mahalle sakinlerimize, iş yerlerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.