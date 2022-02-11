Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mağarada yakalanan FETÖ'cü sözde koordinatör çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir kişi, Bolu'nun Seben ilçesinde gizlendiği mağarada yakalandı. Şahsın, örgütün sözde Kütahya koordinatörü olduğu belirlendi.
Polis ve jandarma ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgütün sözde Kütahya koordinatörü "Salih" kod adlı M.Y'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.
Kaşbıyıklar Köyü'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin kaçtığını tespit etti.
Bölgede yürütülen arama çalışmalarında şüpheli, saklandığı mağarada gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Y. işlemlerinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.
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