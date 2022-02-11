Erzincan'da E.D. ve S.G., Metin B'ye ait ahırın kapısını kırarak bir danayı çalmak istedi. İpinden çekerek danayı kamyonete yüklemeye uğraşan hırsızlardan biri hayvan kaçmaya çalışınca yere düştü.

Danayı bırakmamak için uğraşan hırsız, hayvan tarafından karlı zeminde sürüklendi.

Hırsızlar, yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp direnmeyi sürdüren danayı kontrol edemeyince çalmaktan vazgeçip kamyonetle uzaklaştı. Kurtulan daha ise ahıra döndü.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlar tutuklandı

Sabah saatlerinde ahıra gelen besici Metin B. ahırın kapısının kırıldığını ve hayvanının dışarıda beklediğini görünce durumu polise haber verdi.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalanan E.D. ile S.G.'tutuklandı.