İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir depoda piyasaya sürülmek üzere bekletilen yüklü miktarda kaçak tütün olduğu ihbarını aldı.

Depoya yapılan operasyonda 510 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.

Genişletilen çalışma kapsamında durdurulan üç araçta da 6 milyon 160 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.