Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya’da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 510 kilogram kaçak sigara tütünü ve 6 milyon 160 bin makaron ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir depoda piyasaya sürülmek üzere bekletilen yüklü miktarda kaçak tütün olduğu ihbarını aldı.
Depoya yapılan operasyonda 510 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.
Genişletilen çalışma kapsamında durdurulan üç araçta da 6 milyon 160 bin makaron bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Konya Makaron
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