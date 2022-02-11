Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa İkinci Abdülhamid dönemi sadrazamlarından biriydi. Bıraktığı 100 milyon liralık miras, torunlarını karşı karşıya getirdi.

Sadrazamın soyu, eşi Rafet Hanım'dan olan çocukları Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım'dan devam etti.

İddiaya göre Celalettin Paşa'nın varisi olan torun, Hatice Seniye Hanım'ın nüfusta kaydı olmadığı için sadrazamın kızı olmadığını öne sürdü.

Sadrazam torunları mahkemelik oldu

Hatice Seniye Hanım'ın ikiz torunlarına mirastan ayrılmaları için dava açtı.

Bunun üzerine ikiz torunları, Hatice Seniye Hanım'ın sadrazamın kızı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararlarını, tarih kitaplarında yer alan bilgi ve fotoğrafları delil olarak göstererek yargıya başvurdu.

İki kız kardeş nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme de DNA tespiti için fethi kabir kararı verdi. Bunun üzerine İstanbul'daki Aşiyan Mezarlığı'ndaki 5 mezar açıldı.

5 mezardan kemik parçası alındı

Sadrazamın eşi Rafet Hanım'ın 75, oğlu Celalettin Paşa'nın 50, Hatice Seniye Hanım'ın ise 80 yıllık mezarları açıldı.

İki toruna ait mezarın da açılmasıyla 5 mezar yerinden DNA tespiti için kemik parçaları alındı.

Adli Tıp Kurumuna gönderilen parçaların inceleme sonuçları bekleniyor.