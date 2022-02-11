Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da yolcu otobüsünde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi kavşağında şehirler arası taşımacılık yapan otobüsü durdurdu.
Kimlik kontrolünde, otobüsteki Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Otobüs şoförü ve muavini hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hatay Düzensiz Göçmenler
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