Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Taksici ve yolcu yumruk yumruğa kavga etti
[Fotoğraf: DHA]
Esenyurt'ta bir taksi şoförü ile yolcu, yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişiyle taksi şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen taksi şoförü ile yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi.
Duran trafikte sürücülerin kendilerine çaldıkları kornalara aldırış etmeyen ikili, daha sonra taksideki kadın yolcu ile vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.
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