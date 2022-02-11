İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişiyle taksi şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen taksi şoförü ile yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi.

Duran trafikte sürücülerin kendilerine çaldıkları kornalara aldırış etmeyen ikili, daha sonra taksideki kadın yolcu ile vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.