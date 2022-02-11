Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de motosiklet çalan şebekeye operasyon: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir Urla'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla'da farklı zamanlarda gerçekleşen 11 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığı ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ünün işlemleri ise devam ediyor.
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