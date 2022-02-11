Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jeotermal suda 12 çeşit tropikal balık üretiliyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suda tropikal balık yetiştirilmeye başlandı. Üretim merkezinde 12 farklı balık yetiştiriliyor.
Afyonkarahisar'da Sandıklı Belediyesi'nin AR-GE çalışmaları sonuç verdi.
İlçede jeotermal suda tropikal balık yetiştirilmeye başlandı.
12 türde balık üretiliyor
Japon, melek balığı, panga cinsi köpek balığı gibi çeşitli türlerde 12 farklı balık üretiliyor.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, asıl amaçlarının enerji maliyetinin önüne geçilmesi olduğunu belirterek, "Burada kış döneminde hiçbir şekilde enerji maliyetimiz olmuyor. Sıfır enerji ile balık üretimini yapmış oluyoruz" dedi.
Hedef; tropikal balık ithalatının önüne geçmek
Hava koşulları üretimi etkilemiyor. Yılda 12 bin civarında balık yetiştiriliyor.
Üretim merkeziyle tropikal balık ithalatının da önüne geçmek hedefleniyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Enerji AR-GE
Son Haberler
- 13:12
- 13:07
- 12:54
- 13:07
- 13:16
Sıradaki Haber
Adana'da 445 litre etil alkol ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz