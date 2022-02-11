Afyonkarahisar'da Sandıklı Belediyesi'nin AR-GE çalışmaları sonuç verdi.

İlçede jeotermal suda tropikal balık yetiştirilmeye başlandı.

12 türde balık üretiliyor

Japon, melek balığı, panga cinsi köpek balığı gibi çeşitli türlerde 12 farklı balık üretiliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, asıl amaçlarının enerji maliyetinin önüne geçilmesi olduğunu belirterek, "Burada kış döneminde hiçbir şekilde enerji maliyetimiz olmuyor. Sıfır enerji ile balık üretimini yapmış oluyoruz" dedi.

Hedef; tropikal balık ithalatının önüne geçmek

Hava koşulları üretimi etkilemiyor. Yılda 12 bin civarında balık yetiştiriliyor.

Üretim merkeziyle tropikal balık ithalatının da önüne geçmek hedefleniyor.