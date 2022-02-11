Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 445 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı, Havuzlubahçe ve Karasoku mahallelerindeki 3 evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1146 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ve 61 şişe alkol kiti ele geçirdi.
Sahte içki ürettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Sahte İçki Sahte Alkol
Son Haberler
- 11:46
- 11:40
- 11:29
- 11:40
- 11:18
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda sis etkili
Yükleniyor lütfen bekleyiniz