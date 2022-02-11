Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırı hasara yol açtı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Şanlıurfa
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