Konak'ın Ballıkuyu Mahallesi'nde, Cemil Raşo'ya ait bakkalda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle iş yerindeki kapı, pencere ve malzemeler dışarı fırladı, bakkalın civarında bulunan Abdülkerim Civanmahmut ile 3 kişi yaralandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Civanmahmut'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.