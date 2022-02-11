Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda sahte pasaport ve ikamet izin belgeleri ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, MİT ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda, 5 sahte pasaport, 24 sahte ikamet izin belgesi, 1 sahte uluslararası koruma belgesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık Sahte Kimlik Van
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