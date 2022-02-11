Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te hırsızlık yapan 4 kişi tutukladı
[Fotoğraf: Getty]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.
Btilis'in Adilcevaz ilçesinde bir iş yerinde mala zarar verme ve hırsızlık olayı gerçekleşti.
Yapılan çalışma sonucu 4 kişi olaydan sonra kaçtıkları Van'da yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde iş yerinden çaldıkları 7 telefon, 3 kulaklık, akıllı saat, laptop, 4 flaş bellek, 3 tuşlu telefon, 9 telefon bataryası ve 410 metal para ele geçirildi.
4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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