Mersin'de jandarma ekipleri ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak isteyen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve deri el yazması kitap bulundu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.