Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Mersin'de Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekipleri ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak isteyen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve deri el yazması kitap bulundu.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin Tarihi Eser
Sıradaki Haber
İzmir'de bakkalda patlama: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz