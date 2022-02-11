Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda sis etkili
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösteriyor. Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler, yolda yavaş seyrediyor. Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Ankara Düzce Hava Durumu İstanbul
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