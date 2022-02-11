Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili verileri paylaştı.

Geçen ay Türkiye genelinde 118’i ölümlü, 12 bin 181'i yaralanmalı, 25 bin 531’i hasarlı olmak üzere toplam 37 bin 830 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda 18 bin 142 kişi yaralanırken, 148 kişi de hayatını kaybetti.

En çok kaza İstanbul'da

Ocak ayında en çok kaza yaşanan il, yine İstanbul oldu. 1546 kazanın yaşandığı kentte 18 kişi hayatını kaybetti, 1999 kişi de yaralandı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

En az kazanın yaşandığı şehirler ise 6 kaza ile Tunceli, 7 kaza ile Bayburt, 11 kaza ile Ardahan oldu. Ocak ayında, 14 bin 598'i 'alkollü araç kullanmak’ suçundan toplam 1 milyon 327 bin 947 trafik cezası uygulanırken, 85 bin 529 araç ise trafikten men edildi.

En çok görülen sürücü hatası ''Hız'' oldu

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak.

Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de meydana gelen 430 bin 204 trafik kazasında, 2 bin 422 kişi hayatını kaybetmiş, 276 bin 935 bin kişi de yaralanmıştı.