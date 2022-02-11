Adana'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 11 zanlının kimliği tespit edildi.
Şüphelilerin adreslerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" talimatına uygun şekilde, havanın aydınlanmasıyla operasyon düzenledi.
Narkotik polislerine destek veren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "koçbaşı" yardımıyla bazı adreslerin kapısını kırarak içeri girdi. 11 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 3,61 gram sentetik uyuşturucu, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
- 11:46
- 11:40
- 11:29
- 11:40
- 11:18