Akbaş köyü Fırdan Mahallesi'nde yağmur ve kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelan meydana geldi.

Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Nail ve Durdu Özsoy çiftinin yaşadığı 2 katlı ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Deprem oluyor zannettim"

Ev sakinlerinden Nail Özsoy, gazetecilere, gece saatlerinde aniden bir gürültü duyduklarını ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Durumu bildirmeleri üzerine AFAD ve jandarma ekiplerinin köye gittiğini dile getiren Özsoy, "Gelen ekipler, eve 3-4 gün girmememiz gerektiğini söyledi. Eşimle komşuda kalıyoruz. Heyelan sırasında ağaçlar yerinden koparken büyük gürültü oldu hatta ev bile sallandı" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Eşi Durdu Özsoy da "Bir gürültü; deprem oluyor zannettim. Merdivenler yıkıldı zannettim, çok korktuk. Korkudan eve çıkamıyorum. Allah razı olsun, ekipler geldi, baktı. Hala daha korkuyorum" dedi.

Ekiplerin, aynı bölgede risk taşıyan 3 evle ilgili başlattığı teknik inceleme ise sürüyor.