Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de açıklarında bir tekneye İHA'ların desteğiyle düzenlenen operasyonda, 197 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Jandarma İstihbarat Şube ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Göçmenlerin bulunduğu tekne insansız hava aracıyla takibe alındı ve teknenin bulunduğu yere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Teknedeki aramada, 197 düzensiz göçmen ile göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı.
Ekiplerce teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatörün daha bulunduğu tespit edildi.
Kaçmaya çalışan 6 şüpheli, İHA'nın sağladığı görüntü ve koordinatlarla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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