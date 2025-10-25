Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.10.2025 09:43

Gökçeada'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde önceki gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan yağmur sularının zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Gökçeada'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

İlçede sağanak ev ve iş yerlerinin su basmasına, 5 farklı noktada da heyelana neden oldu.

Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler DSİ ve Karayollarının desteğiyle zarar gören noktalarda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri su baskını yaşayan ikametlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sundu. Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yağıştan zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipleri ilçe müdürlüğü uzmanlarının da katıldığı çalışmalarda yağış sonucunda oluşan su baskınlarından zarar gören ekili ve dikili alanlarda inceleme yapıp oluşan hasarın raporlamasını gerçekleştirdi.

CHP Çanakkale Milletvekil İsmet Güneşhan da Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ile bölgede temaslarda bulundu.

Sıradaki Haber
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım
10:25
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
09:42
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
09:45
Türkçülük fikrinin mimarı: Ziya Gökalp
10:18
İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
09:04
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ