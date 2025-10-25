Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.10.2025 09:28

İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler, önceki gün Bucak Deresi civarında aracıyla sele kapılan kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

 

Arama kurtarma çalışmalarında 44'ü dalgıç, 177 personelin görev aldığını belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.

Olay

Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.

İzmir Foça'da sel: 1 kişi kayıp
İzmir Foça'da sel: 1 kişi kayıp

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı.

Kaptanoğlu'nu aramak için çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı.

Öte yandan AFAD Başkanı Pehlivan, İzmir'deki selin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, selden etkilenen vatandaşlara destek ödemelerinin ise pazartesi günü hesaplara yatırılacağını duyurdu

ETİKETLER
İzmir Sağanak
Sıradaki Haber
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım
10:25
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
09:50
Gökçeada'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
09:42
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
09:45
Türkçülük fikrinin mimarı: Ziya Gökalp
09:04
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ