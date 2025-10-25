İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler, önceki gün Bucak Deresi civarında aracıyla sele kapılan kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.
Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.
October 25, 2025
Arama kurtarma çalışmalarında 44'ü dalgıç, 177 personelin görev aldığını belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.
Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.
Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı.
Kaptanoğlu'nu aramak için çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı.
Öte yandan AFAD Başkanı Pehlivan, İzmir'deki selin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, selden etkilenen vatandaşlara destek ödemelerinin ise pazartesi günü hesaplara yatırılacağını duyurdu