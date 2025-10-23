İzmir Foça'da sel: 1 kişi kayıp

İzmir'de etkili olan sağanak sebebiyle Foça ilçesinde birçok bölgede ev ve iş yerleri sular altında kaldı, rögarlar taşınca yollar göle döndü. Bir kişi ise sele kapıldı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Foça Bucak Mevkiinde, özel aracıyla bir kişinin sele kapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni Foça Bucak Mevkiinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça’da çok sayıda ev ve işyerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibariyle yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır." denildi.

Foça'ya 100 kilogramdan fazla yağış düştü

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Foça'da 1 saat içinde metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. İlçede bazı yollar suyla doldu, ulaşım aksadı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sağanak Aliağa ilçesinde de etkili oldu. Suyla dolan yollarda ulaşım aksadı. Belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.