Antalya Havalimanı'na "LEED Altın Sertifikası" ile çevre dostu ödülü

Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yer alan Terminal 2 Dış Hatlar ve Terminal 4 İç Hatlar binaları LEED Altın Sertifikası almaya hak kazandı.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikasının enerji verimliliği, su tasarrufu, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve çevresel etkiyi azaltan tasarım prensiplerine dayanan uluslararası ölçekte tanınan bir yeşil bina sertifikasyon sistemi olduğu aktarıldı.

Bu başarının 'Antalya Havalimanı Genişleme Projesi' kapsamında çevre dostu uygulamaların tasarım ve inşaat süreçlerine bütüncül biçimde entegre edilmesinin bir sonucu olduğu kaydedildi.

Proje süresince enerji verimliliği, iç mekân hava kalitesi, doğal ışık kullanımı, geri dönüştürülebilir malzeme tercihleri ve çevresel etkilerin azaltılması gibi unsurların öncelikli olarak ele alındığı açıklandı.