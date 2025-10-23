Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 23.10.2025 13:22

Antalya Havalimanı'na "LEED Altın Sertifikası" ile çevre dostu ödülü

Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yer alan Terminal 2 Dış Hatlar ve Terminal 4 İç Hatlar binaları ABD Yeşil Bina Konseyi (U.S. Green Building Council - USGBC) tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda LEED Altın Sertifikası almaya hak kazandı.

Antalya Havalimanı'na "LEED Altın Sertifikası" ile çevre dostu ödülü

Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yer alan Terminal 2 Dış Hatlar ve Terminal 4 İç Hatlar binaları LEED Altın Sertifikası almaya hak kazandı.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikasının enerji verimliliği, su tasarrufu, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve çevresel etkiyi azaltan tasarım prensiplerine dayanan uluslararası ölçekte tanınan bir yeşil bina sertifikasyon sistemi olduğu aktarıldı.

Bu başarının 'Antalya Havalimanı Genişleme Projesi' kapsamında çevre dostu uygulamaların tasarım ve inşaat süreçlerine bütüncül biçimde entegre edilmesinin bir sonucu olduğu kaydedildi.

Proje süresince enerji verimliliği, iç mekân hava kalitesi, doğal ışık kullanımı, geri dönüştürülebilir malzeme tercihleri ve çevresel etkilerin azaltılması gibi unsurların öncelikli olarak ele alındığı açıklandı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Türkiye ile Umman madencilik sektöründe ortak projeler geliştirecek
14:05
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
13:48
Türkiye ile Umman arasında anlaşmalar imzalandı
13:46
Duran: İletişim köprüsü kurmayı amaçlayan bu mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diliyorum
13:45
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
16 malzemeli Demirci tarhanası kış sofraları için hazırlanıyor
16 malzemeli Demirci tarhanası kış sofraları için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ