Karadeniz'de hamsi bereketi

Gece boyunca süren avın ardından yaklaşık 20 balıkçı teknesi tarafından avlanan hamsi, Güzelkent Limanı'nda kasalarla kamyonlara yüklenerek çevre illere nakledildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hamsilerin boyunu kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu denetledi.

Balıkçılardan Özkan Aydoğan, av için Samsun'un Terme ilçesinden geldiğini belirterek, "Güzelkent açıklarında hamsi avlıyoruz. Sezona yeni başladık. Yaklaşık 30 ton civarında hamsi avladık. Diğer arkadaşlarımızda da benzer miktarda balık var. Görünüşe göre sezon iyi geçecek. Hamsi bu yıl erken çıktı, inşallah hepimiz için bereketli olur." ifadelerini kullandı.