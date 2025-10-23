Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.10.2025 12:39

Karadeniz'de hamsi bereketi

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü.

Karadeniz'de hamsi bereketi

Gece boyunca süren avın ardından yaklaşık 20 balıkçı teknesi tarafından avlanan hamsi, Güzelkent Limanı'nda kasalarla kamyonlara yüklenerek çevre illere nakledildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hamsilerin boyunu kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu denetledi.

Balıkçılardan Özkan Aydoğan, av için Samsun'un Terme ilçesinden geldiğini belirterek, "Güzelkent açıklarında hamsi avlıyoruz. Sezona yeni başladık. Yaklaşık 30 ton civarında hamsi avladık. Diğer arkadaşlarımızda da benzer miktarda balık var. Görünüşe göre sezon iyi geçecek. Hamsi bu yıl erken çıktı, inşallah hepimiz için bereketli olur." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Balıkçılık
Sıradaki Haber
Yasa dışı yollarla yurda sokulan 21 papağan ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Türkiye ile Umman madencilik sektöründe ortak projeler geliştirecek
14:05
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
13:48
Türkiye ile Umman arasında anlaşmalar imzalandı
13:46
Duran: İletişim köprüsü kurmayı amaçlayan bu mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diliyorum
13:45
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
16 malzemeli Demirci tarhanası kış sofraları için hazırlanıyor
16 malzemeli Demirci tarhanası kış sofraları için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ