23.10.2025 11:01

İş arkadaşının habersiz fotoğrafını çekmek "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu sayıldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, gizlice iş arkadaşlarının fotoğraflarını çeken ve bilgisayarlarındaki fotoğraflarını kopyalayan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı.

İş arkadaşının habersiz fotoğrafını çekmek "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu sayıldı

Dairenin kararına göre, Samsun'da bir kamu kurumunda görevli olan kişi, 2018'de aynı odada beraber çalıştığı 2 iş arkadaşının gizlice fotoğraflarını çekti.

Söz konusu kişi, iş arkadaşlarının odada bulunmadığı zamanlarda ise bilgisayarlarında bulunan kişisel ve ailevi nitelikteki özel fotoğraflarını kopyalayıp, kendi dijital materyaline aktardı.

Olayın anlaşılması üzerine sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde hüküm altına alınan "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa, 2 kişiye yönelik ayrı eylemi nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi.

Mağdurlar da sanık da karara itiraz etti

Mağdurlar, sanığın "cinsel taciz" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından da cezalandırılması yönünde, sanık ise ceza miktarının fazla olduğu yönünde yerel mahkeme kararına itiraz etti. Dosya Yargıtaya taşındı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında iki ayrı eylem nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin de sabit olduğu aktarıldı.

Yerel mahkemece, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiğine işaret edilen kararda, "Sanık müdafi ile katılanlar vekili tarafından öne sürülen tüm temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

