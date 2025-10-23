Koruma altındaki kum zambaklarını koparana 2,8 milyon liraya kadar ceza

Vali Atilla Toros ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'ndaki bir okula ziyarette bulundu.

Okulun faaliyetleriyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ten bilgi alan Toros, sohbet ettiği çocuklarla boyama yaptı.

Toros, daha sonra kum zambaklarının yetiştiği tabiat parkındaki sahili inceledi.

[Fotoğraf: AA]

Nesli tükenme tehlikesi altındaki zambakların çevresine koruma bandı çeken Toros, burada çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte sahile, "Kum zambakları yetişme alanı. Lütfen koparmayınız" yazılı tabela yerleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Kum zambaklarını koparmanın 2,8 milyon liraya kadar cezası bulunuyor

Vali Toros, gazetecilere, öğrencilerin katılımıyla kum zambaklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldığını söyledi.

Kum zambaklarının herkes tarafından korunması gereken ender türlerden olduğunu belirten Toros, şöyle konuştu:

"Yüzde 53'ü ormanlardan oluşan bir ilde yaşıyoruz. Denizimiz ve kıyılarımızla çeşitli güzellikler barındırıyoruz. Kum zambakları da bu güzelliklerin en önemlilerinden bir tanesi. Kum zambaklarının koparılması ve taşınması yasak çünkü bunların korunması gerekiyor. Bilinçsiz koparılması ve taşınmasıyla alakalı cezalar ağır. Cezaların ötesinde bir doğa bilinciyle kum zambaklarını korumamız gerekiyor. 557 bin ila 2,8 milyon lira arasında bir cezası var. Kum zambaklarını korumak, gelecek nesillere aktarmak, çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlamak ve onlara bunları teslim edebilmek son derece önemli."

Erdemli Belediye Başkanı Kara da Akdeniz'in simgesi olan kum zambaklarının korunması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.