Gökçeada'da sel ve heyelan

İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, DSİ ve Karayolları ekipleriyle yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için ivedilikle çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaz boyunca yaptıkları kanal temizlikleri ve dere ıslahlarıyla bu olaydaki hasarı en aza indirgediklerini belirten Atalay, "Şu anda tüm ekiplerimizle sahada çalışmalara devam ediyoruz. Yağmur sularından zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğine destek veriyoruz. Hasar alan yolların kısa sürede kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Tüm ada halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.