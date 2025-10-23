Puslu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.10.2025 10:49

Gökçeada'da sel ve heyelan

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi.

İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, DSİ ve Karayolları ekipleriyle yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için ivedilikle çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaz boyunca yaptıkları kanal temizlikleri ve dere ıslahlarıyla bu olaydaki hasarı en aza indirgediklerini belirten Atalay, "Şu anda tüm ekiplerimizle sahada çalışmalara devam ediyoruz. Yağmur sularından zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğine destek veriyoruz. Hasar alan yolların kısa sürede kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Tüm ada halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

ETİKETLER
Sağanak Sel
Sıradaki Haber
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 47 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
Sinemalarda bu hafta
12:41
Karadeniz'de hamsi bereketi
12:27
ABD'de hakkında soruşturma yürütülen Virginia Üniversitesi, Trump yönetimiyle anlaştı
12:07
Prof. Dr. Altay: Zayıflama iğneleri ciddi yan etkilere yol açabilir
12:07
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
12:00
Fransa'da soygunun yaşandığı Louvre Müzesi'nin müdürü istifasını sundu
Göbeklitepe'de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor
Göbeklitepe'de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
TUSAŞ saldırısının üzerinden 1 yıl geçti: Unutmadık, unutmayacağız
TUSAŞ saldırısının üzerinden 1 yıl geçti: Unutmadık, unutmayacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ