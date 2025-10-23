Çok Bulutlu 18ºC Ankara
AA 23.10.2025 13:18

Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle savrulan Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yaralanan İ.S. ve M.M., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlıoğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Alkollü sürücü gözaltında

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü F.T. gözaltına alındı.

Bu arada, yaşamını yitiren genç kızın Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

