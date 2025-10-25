Çok Bulutlu 16ºC Ankara
AA 25.10.2025 07:46

Fatih'te sağanak sonrası yol çöktü

Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) çökme meydana geldi. Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken ters dönen taksinin sürücüsü yaralandı.

Fatih'te sağanak sonrası yol çöktü
[Fotograf: AA]

Kentin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökmeye neden oldu.

Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. idaresindeki taksi ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te sağanak sonrası yol çöktü

Ekiplerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Fatih'te sağanak sonrası yol çöktü

Çökmenin meydana geldiği cadde üzerinde başka kazaların olmaması için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle suyun içerisinde bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

