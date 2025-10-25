Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Okmeydanı Mahallesi’nde trafik uygulamasına gelen hafif ticari araç sürücüsü C.A., polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

C.A. idaresindeki araç, polis takibi sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, hafif yaralanan sürücü C.A., eşi ve 2 yaşındaki bebeği ambulansta tedavi edilerek polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin alkol muayenesi için uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddeden C.A., hastanede yapılan alkol kontrolünde 1,74 promil alkollü çıktı.

C.A.'nın daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve sürücü belgesine 2028 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

Sürücü C.A.'ya 99 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konulma süresi de 2035 yılına kadar uzatıldı.

