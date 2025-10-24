Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.10.2025 15:23

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren azalacak. Türkiye'de hafta sonu yağışlı hava hakim olacak. İşte detaylar...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit,  hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel sağanakların devam edeceğini belirten Macit, yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Macit, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığını, gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini aktaran Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Yeni haftayla birlikte yağışların yurdu terk edeceğini ancak kısa süre sonra yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini belirten Macit, pazartesi günü Marmara ve Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü yurt geneline yayılmasının beklendiğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli yağışın başlayacağını ve gece saatlerine kadar devam edeceğini kaydeden Macit, "Yarın normal sağanak yağış bekliyoruz. Bir de pazartesi günü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 23 ila 24 derece civarında olacak." dedi.

Macit, Ankara'da yarın orta kuvvette sağanak beklendiğini, pazar günü yağışın sona ermesinin öngörüldüğünü, hava sıcaklığının ise pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Abdullah Macit, İzmir'de kuvvetli yağış beklenmediğini, yerel olarak yağışların devam edeceğini ve yeni haftada hava sıcaklığının 24 ila 26 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
500 bin sosyal konut projesinin detayları belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz
15:56
Ukrayna, NATO'nun acil müdahale mekanizmasından destek istedi
16:16
RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi
15:45
500 bin sosyal konut projesinin detayları belli oldu
15:14
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
15:52
500 bin konut seferberliği başlıyor: İlk teslimat Mart 2027'de
Han Yunus'taki Albani Camii'nde cuma namazı kılındı
Han Yunus'taki Albani Camii'nde cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
Ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırısına uğramıştı, korkusunu hala atlatamadı
Ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırısına uğramıştı, korkusunu hala atlatamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ